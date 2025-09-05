Mariana Azevedo é mais um reforço de peso para o FC Porto, que disputa a II Liga feminina. A internacional portuguesa de 29 anos chega proveniente do Sp. Braga. 

A defesa central fez praticamente toda a carreira em clubes do principal escalão feminino. Representou equipas como o Vilaverdense, o Valadares de Gaia, o Sporting, o Famalicão e o Sp. Braga. Vestiu as cores minhotas nas últimas três temporadas, tendo sido opção em nove encontros na época transata. 

No que toca a títulos, Azevedo traz no currículo uma Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça. A nível de seleção, a defesa é internacional A por Portugal em duas ocasiões.

É, portanto, mais uma opção para a linha defensiva do plantel às ordens de Daniel Chaves.



 

