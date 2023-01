O avançado Joel Tagueu já está na Arábia Saudita para reforçar o Al-Hazm, emprestado pelo Marítimo até ao final da época, avançou fonte oficial dos madeirenses à agência Lusa.

A transferência do camaronês poderá passar a título definitivo «caso sejam cumpridos alguns objetivos desportivos» no emblema que milita na segunda divisão saudita.

No emblema saudita, treinado pelo português Filipe Gouveia, Joel vai dividir o balneário com o ex-Benfica Ola John.

Este domingo, o atacante utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem de despedida do Marítimo.

«Vesti honradamente a camisola do Marítimo e dei o melhor de mim para que o Marítimo tivesse sempre os melhores resultados. Experimentei momentos difíceis e outros felizes e de grande realização. Hoje, escrevo para me despedir de vocês, mas não digo adeus, digo apenas até logo», escreveu Joel Tagueu, terminando a publicação com um «até breve».

O avançado de 29 anos esteve ao serviço do Marítimo durante seis temporadas. Realizou 144 jogos e apontou 41 golos.

Na presente temporada, o internacional pelos camarões apenas registou um tento, nos 18 encontros disputados.