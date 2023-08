Romain Salin vai deixar o Marítimo, clube ao qual regressou neste verão, para voltar a França. De acordo com a informação prestada pelo clube madeirense à agência Lusa, o guarda-redes de 38 anos vai deixar os insulares após a sua casa em França ter sido assaltada, com os familiares no interior.

A direção do Marítimo entendeu as razões apresentadas por Salin, que pretende estar mais próximo da família após um episódio que pode ser traumático.

De referir que Salin começou a época como titular na II Liga, mas foi relegado para o banco na partida frente ao Benfica B, neste domingo, durante o qual a informação da sua saída foi anunciada.