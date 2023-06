Pedro Pelágio anunciou nesta terça-feira que vai deixar o Marítimo e rumar em definitivo aos cipriotas do Pafos.

O médio de 23 anos viu o clube ao qual esteve emprestado acionar a cláusula de compra no valor de 200 mil euros, depois dos 19 jogos feitos esta época.

Pelágio revelou, em declarações à agência Lusa, que teve a possibilidade de continuar no clube português que foi despromovido à II Liga, mas que as condições não eram as que pretendia.

« Deram-me a possibilidade de ficar com o meu contrato de equipa B, que tinha há vários anos, e os valores não mudavam», disse.