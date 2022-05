Mark van Bommel é novo treinador do Antuérpia, anunciou o clube esta quinta-feira.

O treinador neerlandês estava sem clube desde outubro do ano passado, altura em que foi despedido do comando técnico do Wolfsburgo, da Alemanha.

O antigo médio internacional dos Países Baixos, de 45 anos, assinou um contrato de dois anos com o Antuérpia, que terminou o último campeonato belga na quarta posição.