OFICIAL: Habib Beye é o novo treinador do Marselha
Técnico senegalês rescindiu com o Rennes neste mês de fevereiro
O Marselha encontrou o sucessor para Roberto De Zerbi. Habib Beye, que rescindiu contrato recentemente com o Rennes, foi o homem escolhido para segurar o leme dos marselheses.
Isto marca um regresso ao sul de França para Habid. O senegalês, como jogador, representou o Marselha entre 2003 e 2007. Iniciou a carreira como técnico em 2021, no Red Star, que atuava na altura no terceiro escalão francês.
Assumiu o mando técnico do Rennes em fevereiro de 2025, terminando a época em 12.º com 41 pontos. Nesta época, o treinador de 48 anos viveu um tempo tremido, acabando mesmo por deixar o clube ao fim de 11 vitórias em 25 jogos. O Rennes chegou, inclusive, a vencer o campeão PSG já depois de Habib Beye deixar o comando técnico.
O senegalês teve pouco tempo livre no mercado. Mehdi Benatia, ex-internacional marroquino, assumiu nova funções no clube, tendo sido o responsável por contratar Beye. O Marselha encontra-se neste momento na quarta posição da Liga francesa, com 40 pontos – a 12 do líder Lens.
L'Olympique de Marseille annonce la nomination d'𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 𝐁𝐞𝐲𝐞 au poste d'entraîneur de l'équipe première. ✍️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 18, 2026
Bon retour chez toi, 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 🔙💙 pic.twitter.com/STmERxncb5