O internacional austríaco Martin Hinteregger anunciou esta quinta-feira o fim da carreira de futebolista aos 29 anos.

Com a carreira iniciada em 2010 no Salzburgo, Hinteregger representou nas últimas quatro temporadas o Eintracht Frankfurt, clube que venceu a Liga Europa no passado mês de maio.

«Tive as primeiras ideias de desistir após a época passada. Atleticamente, encontrava-me numa fase difícil: As minhas atuações eram flutuantes. As vitórias já não eram tão boas, mas cada derrota era duas vezes pior. O nosso sucesso na Liga Europa motivou-me ainda mais a despedir-me com um grande sucesso desportivo. Gostei imenso da vitória na Liga Europa porque já sabia que seria a minha última grande celebração com os fãs fantásticos desta cidade, que se tornou a minha segunda casa», disse o jogador em declarações ao site oficial do clube alemão.

Internacional pela seleção austríaca por 64 vezes, Martin Hinteregger participou nos Campeonatos Europeus de 2016 e 2020.