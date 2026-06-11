O Celtic confirmou que Martin O'Neill vai continuar no comando técnico do clube. O treinador de 74 anos, recorde-se, sagrou-se campeão depois de uma época muito atribulada. 

O técnico natural da Irlanda do Norte, que já tinha treinado o Celtic no passado, conseguiu passar duas vezes pelo clube na mesma época. Deixou o clube e um mês depois voltou com contrato até ao final da temporada

O'Neill renova agora por mais um ano com o campeão escocês, com mais um ano de opção. 

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