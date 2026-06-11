Transferências
Há 24 min
OFICIAL: Martin O'Neill mantém-se à frente do Celtic após o título
Treinador de 74 anos assina por mais um ano com outro de opção
TFR
Treinador de 74 anos assina por mais um ano com outro de opção
TFR
O Celtic confirmou que Martin O'Neill vai continuar no comando técnico do clube. O treinador de 74 anos, recorde-se, sagrou-se campeão depois de uma época muito atribulada.
O técnico natural da Irlanda do Norte, que já tinha treinado o Celtic no passado, conseguiu passar duas vezes pelo clube na mesma época. Deixou o clube e um mês depois voltou com contrato até ao final da temporada.
O'Neill renova agora por mais um ano com o campeão escocês, com mais um ano de opção.
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Celtic Football Club is delighted to announce the appointment of Martin O’Neill as Football Manager on a one-year contract with a one-year option.#CelticFC🍀— Celtic Football Club (@CelticFC) June 11, 2026
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