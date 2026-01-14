Transferências
Alverca fecha contratação de avançado francês
Mathis Clairicia, de 23 anos, chega proveniente dos alemães do Bochum
Mathis Clairicia é o mais recente reforço para o ataque do Alverca, confirmou o Maisfutebol. O avançado de 23 anos chega proveniente do Bochum, da II Liga alemã.
Na presente temporada, o ponta-de-lança fez dez jogos pela formação alemã, sem somar ainda qualquer golo. O nosso jornal sabe que Mathis será apresentado esta quinta-feira.
Com carreira maioritariamente em França, o jogador que também pode jogar a extremo viveu a melhor época da carreira em 2024/25. Ao serviço do Châteauroux, do terceiro escalão francês, Mathis marcou dez golos e fez quatro assistências em 24 jogos.
Mathis Clairicia será, assim, mais uma opção para o ataque da equipa de Custódio Castro, que é atualmente décima classificada da Liga.
