Um dia após a despedida oficial de Sérgio Conceição no Milan, de Itália, o clube da Serie A anunciou o seu sucessor. Massimiliano Allegri é o novo treinador dos milaneses, sem referir a duração do contrato.

É a segunda vez que Allegri treina o clube, após uma primeira passagem entre 2010 e 2014, onde ganhou um Scudetto e uma Supertaça de Itália.

Allegri é o segundo treinador com mais Scudettos em Itália (seis), atrás apenas de Giovanni Trapattoni. Aos 57 anos, regressa ao ativo após ter estado afastado dos relvados em 2024/25.

O treinador italiano chega ao clube após uma temporada em que o Milan ficou aquém das expectativas no campeonato, ganhando no entanto uma Supertaça com Sérgio Conceição no comando. Paulo Fonseca iniciou a temporada.

