Maxi Araújo será mesmo reforço do Sporting e viaja para Lisboa neste sábado, pelo fim do dia, segundo apurou o Maisfutebol. O jogador tem passagem marcada e despediu-se dos colegas durante o treino realizado pelo Toluca, nesta sexta-feira. O treinador português Renato Paiva orientou os trabalhos da equipa.

Depois de um arrastamento nas negociações, foram ultrapassadas todas as questões burocráticas a envolver o negócio. Faltam apenas os exames médicos e a oficialização do atleta com as cores do Sporting.

Os leões têm acordo com o Toluca por um verba a rondar os 13,5 milhões de euros, com cinco anos de contrato oferecidos ao jogador, tal como o Maisfutebol já deu conta.

O internacional uruguaio, de 24 anos, deixa o Toluca ao fim de dois anos no clube mexicano. Assinou pelo clube em 2022, proveniente do Puebla, por cerca de 5 milhões de euros. Antes disso, destacou-se no Montevideu Warriors, de onde saiu com 19 anos.

Maximiliano já conta com 14 presenças pela seleção uruguaia, orientada por Marcelo Bielsa, inclusive com uma presença na Copa América deste verão, com dois golos e uma assistência.