Luís Maximiano está muito perto de deixar o Granada para reforçar os italianos da Lazio, sabe o Maisfutebol.

O guarda-redes de 23 anos que há um ano trocou o Sporting pelo clube que acabou por descer à segunda divisão espanhola fez uma época de grande nível e desperta o interesse de vários clubes.

Nesse sentido, o empresário do jogador, Miguel Pinho, tem-se reunido com vários clubes de forma a decidir o futuro de Maximiano e os italianos da Lazio estão na linha da frente para assegurar a contratação do internacional sub-21.

Os espanhóis do Villarreal também já demonstraram interesse, tal como o Nápoles, mas a hipótese mais forte neste momento é mesmo a Lazio de Maurizio Sarri, que ficou no 5.º lugar da Serie A.

O negócio pode fazer-se em torno dos 10 milhões de euros, o que representará também um encaixe financeiro para o Sporting que ficou com 10 por cento do passe de Maximiano quando o transferiu por 4,5 milhões de euros há um ano.