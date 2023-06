Um dia depois de ter sido lançada a bomba, os «estilhaços» do anúncio da saída de Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain continuaram a fazer-se sentir.

Após notícias veiculadas pela imprensa francesa de que o internacional gaulês quereria deixar o PSG neste verão para assinar pelo Real Madrid, o próprio Mabppé negou esse desejo, garantindo que pretende cumprir o ano de contrato que lhe resta.

O PSG, de resto, promete voltar a ser um dos clubes mais ativos no mercado de transferências, e já depois das contratações de Ugarte, do Sporting, e de Asensio, do Real Madrid, cujas oficializações devem acontecer no início de julho, foi Skriniar a anunciar que vai deixar o Inter de Milão para reforçar o campeão francês.

Quem também falou nesta terça-feira foi o empresário de Renan Lodi, lateral brasileiro que interessa ao Benfica… que parece cumprir os requisitos que o jogador pretende.

«O objetivo de Renan é continuar a jogar em competições de alto nível, se possível voltar a disputar a Champions e a disputar títulos novamente», disse Pablo Miranda ao Globoesporte.

De regresso a Portugal está Jorge Jesus, depois de ter conquistado a Taça da Turquia... mas só à espera da próxima ponte aérea. O treinador garante que o regresso a um clube luso está fora dos planos porque o seu «sonho» é outro.

Este foi também o dia em que o ex-Benfica Luca Waldschmidt mudou de clube na Bundesliga e que Mourinho viu chegar à capital italiana um reforço para a Roma oriundo, precisamente, da«o campeonato alemão.

Começam ainda a circular rumores sobre uma possível saída de Wendell do FC Porto, ou de uma nega dada aos milhões da Arábia Saudita, entre muitos outros que pode ler AQUI.