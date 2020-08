Alireza Samimi, guarda-redes da seleção iraniana de futsal e amigo de Mehdi Taremi, deu a transferência do avançado do Rio Ave para o FC Porto como consumada.

«Estive em contacto com ele enquanto ele esteve no Irão. A ida dele para o FC Porto é definitiva e estou feliz por isso, porque eu também queria que ele fosse para lá», afirmou à Mehr, agência de notícias iraniana.

Samimi admitiu que o destino de Taremi poderia ter sido o Benfica, mas considerou que o compatriota e amigo tomou a decisão certa. «Ele teve duas ofertas sérias, uma do Benfica e outra do FC Porto. Penso que o FC Porto é maior do que o Benfica. Joga na Liga dos Campeões e tem melhores resultados», concluiu.