O Inter Miami, adversário do FC Porto no Mundial de Clubes, competição que se jogará no final da época nos Estados Unidos da América, reforça a defesa com o argentino Gonzalo Luján, recrutado ao San Lorenzo. O jogador assinou até 2027, com mais um ano de opção.

Luján atua preferencialmente como lateral direito, mas também pode ser utilizado no eixo defensivo. No ano passado, integrou a seleção olímpica argentina em Paris, que tinha como selecionador o atual treinador do Inter Miami, Javier Mascherano. Aos 23 anos, leva 97 jogos pela equipa principal do San Lorenzo.

«É um privilégio poder juntar-me a um clube tão forte quanto o Inter Miami. Estou entusiasmado por começar esta nova etapa na minha carreira. Vou trabalhar forte para ajudar os meus companheiros e o clube a terem sucesso em 2025», disse o jogador, aos canais do emblema norte-americano.

Em Miami, Gonzalo Luján vai partilhar o balneário com alguns ilustres do futebol mundial, como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba.