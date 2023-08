Jorge Jesus confirmou que o Al Hilal está a trabalhar na contratação de um jogador do nível de Cristiano Ronaldo e de Karim Benzema e esse jogador pode muito bem ser Victor Osimhen, avançado nigeriano do Nápoles. O goleador do campeão de Itália já terá dado o «sim» aos sauditas, que terão ainda de melhorar os valores das ofertas já feitas (uma de 120 e outra de 140 milhões de euros) para convencer Aurelio De Laurentiis.

Os clubes sauditas são nesta altura os mais ativos no mercado mas, apesar do aparente poço de dinheiro sem fundo, nem todos os desejos se concretizam. Apontado ao Al Ittihad de Nuno Espírito Santo, Mohamed Salah está para ficar no Liverpool, garantiu um agente do egípcio.

Destaque ainda para Neymar. Avança-se na Catalunha que o avançado brasileiro ter-se-á oferecido ao Barcelona «várias vezes» neste verão.

