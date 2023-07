Sábado, 1 de julho. Dia da liberdade para muitos jogadores que terminaram contratos na véspera e estão agora livres rumar a outros destinos.

Dia também de muitas oportunidades: como a do Inter, que garantiu o internacional francês Marcus Thuram, que terminou contrato com o Borussia Monchengladbach. E também o Aston Villa, que oficializou a contratação do médio belga Youri Tielemans, também livre.

Mas há muitos mais negócios a tentarem fazer-se, com lutas acesas entre rivais: o Real Madrid e o Barcelona estão a dar tudo para ver quem garante Arda Guler, jovem promessa turca do Fenerbahçe, e o Chelsea e o Manchester United não desistem do médio equatoriano Moisés Caicedo.

Praticamente garantida está a contratação de Dominik Szoboszlai pelo Liverpool, que vai pagar ao Leipzig uma verba a rondar os 70 milhões de euros.

MANTENHA-SE INFORMADO SOBRE O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS AQUI