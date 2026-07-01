O Moreirense garantiu a terceira contratação da temporada 2026/27. Alexandre Duville-Parsemain chega em definitivo do Lugano, da Suíça, e tem à sua espera um contrato de quatro temporadas, até 2029.

A informação foi avançada inicialmente pelo Foot Mercato e confirmada pelo Maisfutebol. O avançado com dupla nacionalidade martinicana e francesa tem 23 anos e soma duas internacionalizações por Martinica.

Na época passada esteve emprestado ao Caen, da terceira divisão francesa, onde marcou cinco golos em 17 jogos. No final da temporada destacou-se, com quatro tentos em seis partidas. Cumpriu a maior parte da carreira nesse escalão.

Vasco Botelho da Costa recebe mais um reforço para o plantel após as chegadas de Michael Dacosta (Bournemouth) e Kevyn Monteiro (Bragantino), que esteve emprestado ao clube em 2025/26.