Helton Leite foi anunciado nesta segunda-feira para a baliza do Deportivo da Corunha. O guarda-redes brasileiro assinou para as duas próximas temporadas, vindo do Antalyaspor, da Turquia.

Na época passada, na primeira Liga turca, disputou 34 partidas. Recorde-se que, em 2018, Leite chegou ao futebol português, mais concretamente ao Boavista, antes de uma passsagem no Benfica, em 2020.

Na Liga portuguesa disputou 58 partidas, 34 das quais pelo Benfica. Aos 33 anos, assume a primeira experiência em Espanha, no emblema histórico da Galiza, que vai competir na segunda divisão do país.