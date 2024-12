Iago Aspas já um dos nomes mais relevantes do Celta de Vigo na história recente do clube. Capitão, com 509 jogos realizados e 209 golos marcados, o médio criativo vai prolongar a sua ligação com o clube até 2026.

Uma renovação em dia de Natal, que levou a conta oficial do clube a apelidá-la de um presente para os fãs. Aspas leva nove participações de golo em 16 jogos nesta temporada, apesar da idade avançada - 37 anos. O símbolo galego teve ainda curtas passagens pelo Liverpool e Sevilha.