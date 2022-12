A 1 de janeiro reabre o mercado de transferências e partir desse dia muitos jogadores vão mudar de clube no imediato.

Outro poderão não o fazer mas, por entrarem nos derradeiros seis meses de contrato, ficarão com os passes nas mãos e serão donos do seu próprio destino, podendo negociar livremente sem a intervenção dos emblemas aos quais (ainda) pertencem.

Este é um período de oportunidades. Para os jogadores, que podem conseguir contratos mais avultados. E para os clubes, que podem receber craques sem terem de pagar, quem sabe, dezenas de milhões de euros por eles.

Na GALERIA ASSOCIADA A ESTE ARTIGO estão os 50 jogadores mais valiosos (de acordo com o site especializado Transfermarkt) que estão prestes a entrar na reta final dos respetivos contratos: entre eles há Bolas de Ouro, campeões do Mundo e jovens promessas do futebol mundial.