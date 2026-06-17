O Sporting esfrega as mãos para receber seis milhões de euros com a transferência de Afonso Moreira do Lyon para o Leverkusen, segundo confirmou o Maisfutebol.

O jovem extremo português vai fazer exames médicos esta quarta-feira antes de ser oficializado pelo emblema alemão, que vai pagar 32 milhões de euros aos franceses.

A informação do acordo entre Lyon e Leverkusen foi publicada inicialmente pelo influencer italiano Fabrizio Romano.

Os leões, recorde-se, têm direito a 20 por cento de mais-valia da transferência do jogador - foi vendido inicialmente para o futebol francês por apenas dois milhões de euros.

Formado no Sporting, Afonso Moreira, de 21 anos, ganhou destaque na última temporada no Lyon, sob o comando de Paulo Fonseca, tendo feito 37 jogos oficiais e anotado oito golos e dez assistências.