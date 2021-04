O Al Hilal está a fazer todos os esforços possíveis para convencer Marco Silva a ser o novo treinador a partir da próxima época. O Maisfutebol sabe que o clube da Arábia Saudita deu início às negociações com o português em fevereiro, mas, até agora, não conseguiu avançar nas conversas.



Livre no mercado desde dezembro de 2019, quando deixou o comando dos ingleses do Everton, Marco Silva tem a intenção de continuar a trabalhar na Europa, preferencialmente em Inglaterra ou Alemanha. No entanto, e apesar disso, ainda não descartou completamente a forte investida dos sauditas.



Já a pensar numa «alternativa portuguesa», o Al Hilal também discute internamente o nome de Pedro Martins, que recentemente garantiu o bicampeonato grego com o Olympiakos e tem contrato até junho de 2022. É mais um treinador, inclusivamente, que sonha com o futebol inglês.



Atualmente, a antiga equipa de Jorge Jesus (2018/19), que luta pelo título nacional com o Al Shabab e o Al-Ittihad, quando restam apenas quatro jornadas para o fim, é dirigida de forma interina pelo brasileiro Rogério Micale.