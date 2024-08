Livre no mercado depois de ter deixado os italianos da Juventus, Alex Sandro tem treinado e aprimorado a forma física nas instalações do Portimonense, atualmente na II Liga.

Velho conhecido do empresário Theodoro Fonseca, administrador do emblema algarvio, o experiente lateral-esquerdo está acompanhado da família, que, por sua vez, tem desfrutado o verão no sul de Portugal.

Aos 33 anos, o internacional brasileiro trabalha com a preferência de seguir no futebol europeu, onde atua desde 2011. Neste momento, tem uma oferta milionária do Qatar e diversas sondagens do Brasil, entre elas do São Paulo.

Alex Sandro, recorde-se, brilhou por quatro temporadas com a camisola do FC Porto. Seguiu logo depois para a Juventus, tendo feito nove temporadas, e também fez sucesso.