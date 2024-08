Neste regresso à Liga portuguesa, o AVS tem-se apetrechado com vários reforços no sentido de garantir a manutenção. Há mais um a caminho - trata-se de Babatunde Akinsola, jogador que já esteve emprestado ao clube português na segunda metade da temporada passada.

O Maisfutebol confirmou que o nigeriano, também conhecido por Tunde, vai assinar contrato com o clube da Vila das Aves para os próximos três anos, até 2027.

O Valladolid, que subiu à La Liga, fica com uma percentagem do passe, apesar de libertar o jogador. No clube espanhol, Tunde participou em apenas onze jogos na equipa principal, em dois anos.

Na segunda metade da época passada, o extremo de 21 anos tinha atuado em 17 partidas com a camisola do AVS, com um golo e uma assistência. É mais uma opção para as alas do ataque na equipa liderada por Vítor Campelos.