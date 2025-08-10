Transferências
AVS: John Mercado prestes a render 2,5 milhões de euros
Transferência tem um montante global de quatro milhões
John Mercado, extremo equatoriano do AVS, está a caminho do Sparta de Praga, da Chéquia. A transferência deverá cifrar-se nos quatro milhões de euros, sendo que apenas 2,5 milhões são destinados ao clube português, confirmou o Maisfutebol.
Aos 23 anos, o internacional equatoriano somou 36 jogos, quatro golos e três assistências na temporada passada, em que o AVS participou na primeira divisão. O atleta não jogou na primeira jornada do campeonato, no sábado.
A confirmarem-se estes valores, trata-se da venda mais cara do AVS, ultrapassando a transferência de Clayton para o Internacional, que se fez por 1,2 milhões de euros. Mercado está no clube desde 2023.
