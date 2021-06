Rúben Lima despediu-se esta sexta-feira do Belenenses com uma mensagem nas redes sociais.

«Chegou a hora de me despedir de um clube que adorei representar e orgulhoso por ter feito parte desta família que tanto lutou para fazer uma época espetacular!», escreveu o defesa esquerdo português que terminou contrato com o clube.

Numa publicação acompanhada de uma fotografia do plantel, Rúben Lima agradeceu ainda «a todas as pessoas que fazem parte da estrutura» pela maneira como o trataram, durante as duas épocas em que representou o Belenenses, tendo sido titular indiscutível na última temporada, com 37 encontros realizados.

O futebolista, de 31 anos, chegou aos azuis proveniente do Moreirense, no qual esteve outras duas épocas, assim como no União da Madeira, clube que lhe voltou a abrir as portas de Portugal após uma experiência de quatro anos em território croata.

Formado no Benfica, e já depois de se estrear como sénior no Desportivo das Aves e no Vitória de Setúbal, por empréstimo dos encarnados, e também pelo Beira-Mar, em definitivo, Rúben Lima atuou nos croatas do Hajduk Split, Dínamo Zagreb e HNK Rijeka.