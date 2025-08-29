O Benfica recebeu uma oferta do Burnley pelo médio Florentino Luís. O clube da Premier League fez uma proposta de empréstimo de uma temporada com obrigação de compra pelo atleta, confirmou o Maisfutebol na sequência de notícias avançadas na imprensa nacional.

Segundo o que o nosso jornal apurou, o Benfica terá direito a receber um valor a rondar os 25 milhões de euros no verão de 2026, caso aceite esta oferta já enviada aos responsáveis do clube da Luz.

Outro clube inglês que tem Florentino na mira é o Everton, que já apresentou-se na disposição de formalizar uma proposta pelo médio, tal como deu conta a CNN Portugal, mas isso ainda não aconteceu. Já os franceses do Marselha fizeram contactos, mas esse interesse não progrediu.

Florentino perdeu espaço nas opções de Bruno Lage com a chegada dos médios Enzo Barrenechea e Richard Ríos. Em sete jogos oficiais, foi titular apenas uma vez e acabou expulso nessa ocasião, diante do Fenerbahçe, em Istambul.

Formado no Benfica, o médio de cariz defensivo tem contrato com o Benfica até 2027 e uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Já teve experiências no estrangeiro, sempre por empréstimos dos encarnados (Getafe e Mónaco).