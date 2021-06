A um dia do arranque da pré-época 2021/22, o Benfica continua a trabalhar em vários dossiers, sendo o dos excedentários um deles.

O extremo Caio Lucas não fará parte do plantel de Jorge Jesus e foi dispensado de se apresentar para os habituais exames médicos e testes físicos antes do regresso aos treinos agendado para a próxima segunda-feira. O jogador de 27 anos esteve emprestado na última época e meia ao Al Sharjah (Emirados Árabes Unidos) e, segundo foi possível saber, a permanência neste clube, agora a título definitivo, é uma forte possibilidade, estando o negócio a ser ultimado nesta altura.

Outro dos jogadores que continuará fora de Portugal é Tyronne Ebuehi. O lateral-direito nigeriano está vinculado ao Benfica desde 2018, mas desde então apenas foi utilizado pelas equipas B e de sub-23 e na última época regressou aos Países Baixos, onde esteve cedido ao Twente.

Nesta altura, tal como alguma imprensa italiana avançou nos últimos dias, Ebuehi deverá comprometer-se com o Veneza. Em cima da mesa está um empréstimo com cláusula de obrigação de compra estipulada caso o emblema recém-promovido à Serie A consiga manter-se no principal escalão do futebol italiano. O negócio deverá ser formalizado no início da próxima semana.