O Benfica e o FC Porto encerram o top-5 dos clubes que mais lucraram com transferências de jogadores na soma das duas janelas de mercado desta temporada.

De acordo com um estudo do Observatório do Futebol (CIES), as águias obtiveram um lucro de 92 milhões de euros, enquanto o dos dragões cifrou-se nos €82M.

Curiosamente, as duas primeiras equipas da lista (Leeds, €132M) e Burnley (€101M) não estão nesta altura nos principais campeonatos da Europa: competem atualmente no Championship, o segundo escalão de Inglaterra. O pódio é fechado pelos franceses do Lens, com 106 milhões de euros.

Na lista dos lucros surge o Sp. Braga, com 28 milhões de euros.

Já o Sporting, campeão nacional e líder isolado da Liga, apresentou 31 milhões de euros de balanço desfavorável entre compras e vendas. Ainda assim, muito longe dos registos dos ingleses do Brighton (- €253M), Ipswich (- €176M) e do Al Nassr (- €175M).

No que diz respeito à lista de clubes que mais dinheiro receberam em vendas, o Benfica, com 169 milhões de euros, surge no sexto lugar entre 100, ligeiramente à frente do FC Porto com €160M. Já o Sporting surge apenas no 71.º posto, com 46 milhões. O Aston Villa lidera neste registo com 249 milhões de euros.

No que diz respeito aos gastos, os três grandes aparecem entre a 42.ª e a 44.ª posições: FC Porto a juntar €78M, contra os €77M de Benfica e Sporting, todos longe do topo, ocupado pelo Brighton, com 317 milhões de euros e do Sp. Braga, 85.º, com 25 milhões.

Já o volume total de negócios foi liderado pelos ingleses do Chelsea, com 481 milhões de euros entre entradas e saídas, quase o dobro dos 246 milhões de euros do Benfica, 16.º, seguindo-se o FC Porto, 19.º, com €238M, o Sporting, 52.º, com €123M, e o Sp. Braga, 78.º, com €82M.