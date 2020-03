As exibições de Tiago Dantas nas equipas do Benfica não têm despercebidas no mercado europeu e o empresário do jogador, Diogo Henriques, aproveitou uma viagem ao estrangeiro para ouvir clubes.

O representante do jogador tem em agenda algumas reuniões para esta sexta-feira, uma informação do Record e confirmada pelo Maisfutebol.

Aos 19 anos, Tiago Dantas tem atuado por diferentes equipas dos encarnados. Pela formação principal, às ordens de Bruno Lage, jogou apenas frente ao Vitória de Setúbal, para a Taça da Liga. Pelos sub-23 também cumpriu um jogo e o grosso das atuações têm acontecido na II Liga, pela equipa B.

São as presenças na Youth League que, porém, mais têm gerado interesse entre os emblemas europeus. O último desempenho frente ao Liverpool, que colocou o Benfica nos quartos de final da prova, levou a vários elogios de quem analisou o jogo, em nova exibição de Dantas.

Refira-se, porém, que o médio renovou contrato em julho de 2019. Assinou um vínculo até 2024 e ficou com uma cláusula de 88 milhões de euros.