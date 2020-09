O Benfica irá emprestar Florentino ao Mónaco, segundo apurou o Maisfutebol.

O médio de 21 anos será cedido à formação monegasca por uima época, sem opção de compra.

Esta é uma solução que agrada ao jogador, que, não sendo opção primordial para Jorge Jesus, queria sair para se afirmar e poder regressar à Luz com outro estatuto.

O acordo para a cedência do jogador está praticamente fechado entre os clubes, faltando neste momento acertar alguns detalhes do contrato do jogador com o Mónaco.