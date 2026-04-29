Segundo noticiam os principais jornais desportivos brasileiros, o Benfica assegurou a contratação de Davi Lima, defesa de 17 anos do Itaquaquecetuba Athletico Clube (IAC). Os encarnados investem um milhão de euros no jovem.

Davi Lima só poderá juntar-se ao clube português quando completar 18 anos, em 2027. Porém, já viajou para Lisboa e realizou os exames médicos, de acordo com a imprensa brasileira.

O brasileiro assina um contrato de três anos. Esta trata-se da primeira venda na história do clube fundado em fevereiro de 2025, no Estado de São Paulo. O clube originário mantém uma percentagem de uma futura venda de Davi Lima.

«Depois de três meses de negociação com alguns clubes europeus e também com equipas nacionais, o IAC achou por bem fechar a negociação com o Benfica, por ser considerado um dos maiores clubes de formação do mundo e acertou esse pré-contrato do atleta com a equipa portuguesa», justificou o presidente do clube José Chiotti.