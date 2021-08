Destaque do Benfica no arranque da época, Luca Waldschmidt está na mira do PSV Eindhoven. O Maisfutebol sabe que o emblema holandês já fez chegar aos encarnados esse interesse e quer aproveitar a presença em Lisboa para abordar o tema.

Apesar de ter anotado dois golos nos primeiros dois jogos na Liga, Waldschmidt não é visto como titular por Jorge Jesus, especialmente no ataque à fase de grupo da Liga dos Campeões - foi suplente não utilizado nas duas partidas frente ao Spartak Moskovo.

Visto que Benfica e PSV Eindhoven defrontam-se esta quarta-feira, na Luz, no playoff da Liga dos Campeões, espera-se que sejam dados nas próximas horas os primeiros passos de uma eventual negociação.

Aos 25 anos, Luca Waldschmidt, recorde-se, foi contratado na temporada passada pelo emblema da Luz, que pagou 15 milhões de euros ao Freiburgo. Assinou contrato até junho de 2025.