O Benfica e o Shakhtar estão perto de chegar a um entendimento para a transferência de Pedrinho para o clube ucraniano.

Segundo apurou o Maisfutebol junto de diversas fontes, o médio criativo brasileiro tem viagem marcada para domingo e chegada prevista a Kiev na segunda-feira. As negociações entre as duas equipas decorrem pelo menos desde a semana passada e José Boto, chief-scout do Shakhtar e antigo elemento da estrutura do Benfica, chegou mesmo reunir com responsáveis encarnados no Seixal.

Tal como escreveu o nosso jornal, havia uma diferença de valores a separar os dois lados, mas o negócio deverá, segundo foi possível saber, ser fechado por uma verba não muito longe dos 18 milhões de euros, valor investido pelo Benfica há um ano aquando da contratação de Pedrinho ao Corinthians. Há, no entanto, algumas arestas ainda por limar até que seja possível dar o negócio como fechado.

Pouco utilizado em 2020/21 – esteve em 31 jogos, mas foi apenas titular em 11 e esteve pouco mais de mil minutos em campo – Pedrinho vai prosseguir a carreira na Ucrânia, onde procura afirmar-se depois de uma época na qual não conseguiu afirmar-se no Benfica, situação que lhe custou o afastamento das opções da seleção olímpica do Brasil.