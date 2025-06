Foi avançado recentemente na imprensa turca o interesse do Besiktas no médio Tomás Händel, do V. Guimarães. O Maisfutebol confirmou que existiram, de facto, movimentações da direção do clube turco no sentido de perceber em que condições que podem contar com o luso-austríaco.

Os contactos foram positivos e os turcos dispuseram-se a avançar com uma proposta formal nos próximos dias. No Besiktas jogam os portugueses Rafa Silva, Gedson Fernandes e João Mário, sendo que o plantel tem poucas opções para a posição de médio-defensivo, a de Tomás Händel.

Ao que o nosso jornal apurou ainda, o atleta é seguido de perto por clubes da Serie A italiana. Recorde-se que o jogador esteve perto de assinar por Milan e FC Porto no mercado de janeiro – no primeiro caso, restrições de inscrição jogadores sub-23 levaram os milaneses a desistir da contratação e, no segundo, o treinador Martin Anselmi chumbou a contratação do médio no último dia de mercado.

Händel, um dos capitães do V. Guimarães, renovou contrato em fevereiro até 2029 com o clube de formação. É visto pela SAD como o maior eventual encaixe nesta janela de transferências, sendo que Bruno Varela e Tiago Silva também têm sido associados à saída. O clube não vai jogar competições europeias em 2025/26.

Aos 24 anos, o internacional sub-21 por Portugal completou 115 jogos com a camisola vitoriana, seis golos e cinco assistências.