O Botafogo está a avaliar a possibilidade de avançar com uma oferta para ter Cédric Soares e, segundo apurou o Maisfutebol, os representantes do jogador já foram procurados pelo emblema do Rio de Janeiro.

Livre no mercado, depois de cinco épocas ao serviço do Arsenal, Cédric vê com bons olhos uma experiência no Brasil. Entretanto, o jogador também é alvo neste momento de interessados em Espanha e Turquia.

A contratação de um lateral-direito é uma das prioridades do técnico português Arthur Jorge, ex-Sp. Braga, que tem feito um trabalho positivo no Botafogo - é o vice-líder do Brasileirão, com os mesmos 40 pontos do líder e rival Flamengo.