«DRIBLE DA VACA» é um espaço de Opinião do jornalista Bruno Andrade.

Com a bola, Cristiano Ronaldo é especial. De outro mundo. Incomparável. Sem a bola, é na sua essência um ser humano como eu e você: passível de falhas e com defeitos.

Nem todos, no entanto, dominam a arte de pressionar - e impressionar - nos bastidores. Muito menos estão blindados por uma superproteção capaz de criar uma espécie de pacto do silêncio.

Criticar abertamente Ronaldo dentro de campo já não é mais um obstáculo. Tem acontecido, inclusive, com alguma frequência, especialmente nos jogos da seleção.

A barreira a ser superada agora reside na postura fora das quatro linhas do craque português. Deixou a Juventus pelas portas do fundo e, agora, caminha para fazer o mesmo no Manchester United. Quase sem discussão.

CR7 tem total direito de querer a Liga dos Campeões. Querer cobrar dirigentes por reforços. Querer um projeto com ambição. Ou não querer iniciar a pré-temporada no clube com quem tem contrato. Não querer também um corte salarial.

Toda e qualquer ação, sobretudo de uma verdadeira lenda, tem uma reação, ora positiva, ora negativa. Há acordos por cumprir, pessoas a respeitar e, não menos importante, exemplos para dar.

O senso crítico precisa sempre andar de mãos dadas com a coleção de "quereres" e "não quereres" de Cristiano Ronaldo. Não basta apenas informar. É preciso analisar e muitas vezes contestar.

* Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil.