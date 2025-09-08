O dia 1 de setembro fechou as portas das principais ligas europeias à entrada de novos jogadores, mas ainda não se pode dizer que os clubes estejam a salvo do assédio de potenciais interessados em alguns dos seus principais jogadores.

Nesta segunda-feira, o mercado fecha em Países como Roménia, Polónia, Rep. Checa e Bulgária - países periféricos e com capacidade de investimento limitada - mas continua aberto em algumas ligas com elevado potencial financeiro, como são os casos da Arábia Saudita (até 10 de setembro), Turquia, que encerra dia 11, ou Qatar, cuja janela só fecha daqui a mais de uma semana.

Na Arábia Saudita, por exemplo

o que é facto é que há países ainda disponíveis para realizar negócios de última hora e até mesmo «roubar» peças importantes a clubes que já não se podem reforçar.

Ontem, terça-feira, fecharam mais três mercados - Brasil, Países Baixos e Noruega, os dois primeiros muito importantes -, mas ainda há muito por onde negociar. O último a fechar, aliás, é o da Sérvia, apenas a 19 de setembro.

Alguns dos mercados que continuam abertos depois desta segunda-feira:

9 de setembro:

Suíça e Chipre

10 de setembro:

Arábia Saudita

11 de setembro:

Turquia e Rússia

12 de setembro:

Grécia

13 de setembro:

México

16 de setembro:

Qatar

19 de setembro:

Sérvia