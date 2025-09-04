Fechado o mercado de transferências entre clubes (os jogadores a custo zero ainda podem assinar e ser inscritos), volta agora alguma acalmia no que a notícias diz respeito. Porém, com tantos negócios a serem concretizados, especialmente na reta final do mercado, muitas transferências podem ter passado despercebidas ao caro leitor.

Sabia, a título de exemplo, que Allan Saint-Maximin tinha trocado a Arábia Saudita pelo México? Que o Fenerbahçe emprestou vários jogadores importantes no final do mercado ou que o Brentford gastou 42 milhões num extremo do Bournemouth, batendo o seu recorde de valor gasto numa transferência?

São questões sobre as quais pode encontrar respostas na GALERIA acima.