Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, abordou em conferência de imprensa a estreia na Liga Europa diante do Salzburgo, em jogo previsto para esta quinta-feira. Além de projetar o jogo, falou também sobre a renovação de contrato.

Antevisão

«O chip é sempre o mesmo. O nosso esforço e o nosso trabalho. Obviamente que o adversário tem outra cultura de futebol, jogadores de valor europeu. Na parte de estudo do adversário teremos de ter mais atenção e trazer a vitória.»

Favoritismo na Liga Europa

«Não é algo que seja falado entre nós. O tema de conversa é dar o melhor. Treinar para que sejamos melhor no presente e no futuro. É viver no dia a dia e trabalhar para que esta fase boa continue a sê-lo.»

Jogar para sempre no FC Porto?

«Não escondo que disse isso e é a plena verdade. Seria o homem mais feliz do mundo. Renovação é algo que está a ser falado com as pessoas. Com o treinador também. Todos sabem do meu amor pelo clube. Já lá vão 15 anos nesta casa. Está a ser tratado e falado.»

