Tiago Djaló está muito próximo de se tornar reforço da Juventus, apesar do mesmo não jogar desde março de 2023, devido a lesão. O treinador do Lille, Paulo Fonseca, confirmou que o seu regresso aos relvados está perto, mas que é algo que poderá acontecer com uma camisola diferente, que não do clube francês.

«O Djaló está a treinar há duas semanas e a integrar-se bem no grupo, sempre com boa intensidade e no ritmo certo. Acho que pode demorar mais um ou dois jogos para vê-lo de volta ao relvado. Podemos dizer que está quase pronto para voltar. Sentimos a falta dele, antes de se lesionar estava a jogar bem e ajudar-nos muito. É difícil encontrar um central tão rápido», referiu o treinador português, em entrevista à La Gazzetta dello Sport.

Questionado sobre a possibilidade do jogador de 23 ser contratado pela Juventus, o antigo treinador da Roma afirmou que está pronto para o ver a ser protagonista em Itália, apesar de ficar sentido com a perda do jovem futebolista.

«Ele está pronto para ajudar a defesa da Juventus. Respeito a sua decisão de viver a sua primeira verdadeira aventura em Itália, porque naquela que viveu no Milan ainda era muito jovem. Ele cresceu tanto como jogador e como homem. Agora também tem muito mais experiência do que antes, já conhece o idioma e acho que isso pode ajudá-lo a adaptar-se mais cedo do que o esperado, numa equipa tão importante como a Juventus.»

Paulo Fonseca teceu ainda rasgados elogios à técnica futebolística de Tiago Djaló, destacando a velocidade do defesa, mas também a qualidade com a bola nos pés e a simplicidade de ações.

«O principal trunfo é a velocidade, é muito rápido, mas também é bom com a bola nos pés e na fase de construção. Ele sabe jogar de forma simples, de forma essencial e tem um bom posicionamento defensivo. É alguém que sabe impor respeito relativamente à marcação», referiu.

«O que mais gosto nele é a simplicidade, ele nunca procura jogadas dramáticas, joga sempre limpo. Ele tem espaço para melhorar, tem apenas 23 anos, mas para a Juventus poderá ser um excelente defesa.»

Relativamente a Tiago Djaló, esta época ainda não pisou os relvados, depois de ter contraído uma lesão grave em março de 2023. Na temporada passada ainda chegou a fazer 26 jogos com a camisola do Lille.

O seu contrato acaba no final de junho de 2024 e já pode assinar com qualquer clube, mas, de acordo com a imprensa italiana, a Juventus quer avançar de imediato na contratação do português, tendo para isso já chegado a acordo com o Lille.