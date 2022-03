Mario Bittencourt, presidente do Fluminense, confirmou a venda do extremo Luiz Henrique, de 21 anos, ao Betis, numa transferência com efeitos a partir da próxima época e avaliada em 13 milhões de euros por 85 por cento do passe.

«Assinámos um pré-acordo em fevereiro [com o Betis], antes do início da Libertadores. Esperamos que o jogador saia entre julho e agosto», disse o dirigente brasileiro.

«Nenhum de nós está feliz com a saída de um jogador por quem temos muito carinho, mas o que temos mostrado ao longo da nossa gestão, e por isso peço um voto de confiança, é que estamos a conseguir repor as baixas e ter um melhor desempenho a cada ano.»