Nilton Varela vai trocar o Estrela da Amadora pelo Radom Radomiak, da Polónia, em definitivo. A notícia foi avançada pelo jornal A Bola e confirmada pelo Maisfutebol.

Apesar da saída, o Estrela vai manter 50 por cento do passe do jogador. Tinha contrato até 2026 com os estrelistas.

O lateral luso-cabo-verdiano, sobrinho de Silvestre Varela, emigra pela primeira vez após uma carreira construída em clubes como Sporting, Belenenses, B SAD, FC Porto B e, por fim, o Estrela da Amadora.

Na última temporada foi uma opção regular no corredor esquerdo, com 30 jogos disputados. Nesta época, talvez já a prever uma saída, Varela participou apenas num encontro. Não esteve na ficha de jogo deste domingo diante do Santa Clara (0-0).

O oitavo classificado da Liga polaca é orientado pelo treinador português João Henriques. Conta com vários jogadores com passado no campeonato luso, como Depú, Elves Baldé ou Romário Baró.