O FC Porto está em negociações com o Arsenal para conseguir o regresso de Fábio Vieira ao clube, por empréstimo dos londrinos. A notícia foi avançada na imprensa inglesa e confirmada pelo Maisfutebol.

Este é um dossiê em andamento e o regresso ainda não foi fechado pela direção liderada por André Villas-Boas. Fábio Vieira tem contrato com o Arsenal até 2027.

Se regressar ao FC Porto, Fábio Vieira reencontra-se com um treinador que bem conhece - Vítor Bruno era treinador-adjunto dos dragões quando Vieira emergiu na equipa principal. Aí, Vieira disputou 76 jogos, marcou dez golos e assistiu 18 vezes.

O médio criativo ingressou no clube londrino em 2022, vindo do FC Porto, a troco de 35 milhões de euros, mais cinco em objetivos. O seu percurso no Arsenal tem sido afetado por algumas lesões, inclusivamente nesta pré-temporada, tendo ficado excluído forçosamente da Emirates Cup.