O FC Porto tem agendada para esta quinta-feira uma reunião com o representante do avançado Alfredo Morelos, o inglês Michael Gorman, que embarcou para Portugal nesta quarta-feira. O Maisfutebol sabe que as negociações têm caminhado de forma positiva, com o novo encontro a poder ser decisivo para os ajustes finais do acordo entre as partes envolvidas.



Disposto a pagar entre 10 e 12 milhões de euros pela transferência, os dragões têm a preferência do goleador dos escoceses do Rangers. Atualmente a representar a seleção da Colômbia na Copa América, o jogador de 25 anos, que é um pedido de Sérgio Conceição, já afirmou a pessoas próximas que deseja atuar no futebol português.



Entre Morelos e FC Porto já existe um entendimento sobre os valores e também o tempo do contrato: pouco menos de 2 milhões de euros limpos por temporada, num acordo válido por cinco épocas.



Na última terça-feira, recorde-se, Alfredo Morelos colocou no Instagram um vídeo em que compilou os melhores golos com a camisola 20 do Rangers. Os adeptos escoceses encararam a publicação como uma despedida, o que causou comoção nas redes sociais.