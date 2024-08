O próximo reforço do Gil Vicente vem da Sérvia. O guarda-redes Milos Gordic, que terminou contrato recentemente com o Estrela Vermelha, do mesmo país balcânico, está em vias de ser anunciado pelo clube, confirmou o Maisfutebol.

Milos Gordic, de 24 anos, deverá assinar por três temporadas, até 2027. Gordic tem um trajeto feito na formação de um dos principais clubes sérvios. Efetuou apenas três jogos na equipa principal do Estrela Vermelha, em 2021/2022.

Teve sucessivos empréstimos, aos sérvios do Macva Sabac, aos cipriotas do AEK Larnaca e aos sérvios do IMT, na época passada. Fez 32 jogos no terceiro classificado da Liga sérvia. É também internacional A, por uma ocasião.

O Gil Vicente já contava com Andrew para a posição de guarda-redes, bem como o brasileiro Vinicius Dias e Brian Araújo, suplente há seis temporadas.