O central Guilherme Ramos está a caminho do Arminia Bielefeld, da Liga Alemã, sabe o Maisfutebol. O jogador de 23 anos vai assinar contrato de longa duração com o clube que terminou o último campeonato em 15º lugar, preparando-se para saltar da II Liga nacional para a Bundesliga.

O Feirense vai encaixar um valor superior a um milhão de euros pela transferência de um central que em época e meia realizou 49 jogos pelo clube de Santa Maria da Feira e apontou cinco golos.

Nesta altura as negociações estão praticamente fechadas e Guilherme Ramos vai esta quarta-feira realizar os exames médicos para concluir a transferência, que foi intermediada pela ProEleven.

Guilherme Ramos começou a jogar no Linda-a-Velha e mudou-se para Alcochete quando tinha 15 anos, para representar a equipa de iniciados do Sporting. Acabou por fazer toda a restante formação no clube leonino, que representou até chegar à equipa B, tendo-se tornado uma das boas promessas da formação do Sporting. Depois disso saiu para o Mafra, de onde saltou após meia temporada para o Feirense.

Agora vai ter a primeira experiência no estrangeiro, no Arminia Bielefeld e na exigente Liga Alemã.

Recorde-se que já em janeiro Guilherme Ramos esteve perto de dar um grande salto na carreira, como o Maisfutebol noticiou, ao receber uma proposta do At. Madrid, mas na altura o Feirense acabou por recusar a transferência.