O Famalicão trabalha novamente com a forte possibilidade de negociar Gustavo Sá, desta vez no próprio mercado europeu: Neste momento, Alemanha e Inglaterra são os destinos mais concretos em avaliação, segundo apurou o Maisfutebol.

Para vender o jovem médio, a SAD famalicense espera um encaixe na casa dos 20 milhões de euros e, se possível, assegurar ainda uma parte do percentual de uma futura transferência.

Nesta quarta-feira, o presidente do FC Porto André Villas-Boas desmentiu «qualquer aproximação» no jogador. Sá, recorde-se, chegou a ter uma negociação muito encaminhada com o Al Ittihad no último mercado de inverno. Na última hora, entretanto, o jogador recusou a Arábia Saudita e permaneceu em Portugal.

Aos 21 anos, Gustavo Sá tem contrato com o Famalicão até junho de 2029. Está protegido por uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.