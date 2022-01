O futebolista croata Ivan Dolcek vai jogar o resto da época 2021/2022 no Famalicão, por empréstimo do Hajduk Split, confirmou esta segunda-feira o emblema da Croácia.

«O Hajduk e o clube português da primeira divisão, Famalicão, chegaram a um acordo sobre o empréstimo de Ivan Dolcek até ao final da presente temporada, com opção de compra. Antes de ser emprestado, Ivan renovou o seu contrato com o Hajduk por mais um ano, até 2024», refere o clube croata, em comunicado no seu sítio oficial.

Desde que chegou ao Hajduk, em 2019/2020, Dolcek fez 56 jogos oficiais, dois golos e quatro assistências. Antes, tinha jogado no Slaven, clube no qual completou a formação.

Aos croatas chegou esta segunda-feira, cedido pelo Benfica, o central Ferro.